Bắt nghi phạm chém 4 người tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà

Thông tin nhanh với Thanh Niên chiều nay, 7.5, đại tá Nguyễn Sơn Tuấn, Trưởng Công an huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng), cho biết công an huyện đã bàn giao nghi phạm Lý Đình Khánh cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch An cho hay, vụ việc xảy ra tại xã Quang Trọng vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Triệu Thị Phương (còn gọi Khe, 34 tuổi, ở cùng xóm Nà Phạc) bị Lý Đình Khánh chém tại nhà riêng nên chạy đến nhà em chồng là anh Triệu Văn Long ở cách đó 100 m kêu cứu.

Lúc này, anh Long không có nhà, trong nhà chỉ có chị Triệu Thị Coi (vợ anh Long) cùng 2 con là các cháu Triệu Văn Tiến (6 tuổi), Triệu Nhật Uyên (2 tuổi) và bà Lý Thị Dâm (96 tuổi, bà nội anh Long).

Tại đây, Khánh tiếp tục truy sát chị Phương và tấn công bà Dâm cùng 2 cháu nhỏ khiến chị Phương, cháu Tiến, cháu Uyên tử vong tại chỗ.

Bà Dâm bị chém trọng thương sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Triệu Thị Coi chạy thoát ra ngoài, tri hô mọi người ứng cứu.

Khi mọi người đến nơi thì thấy nhà đóng cửa, Khánh đang đập phá đồ đạc rồi châm lửa đốt cháy căn nhà gỗ cùng toàn bộ tài sản trong nhà.

Về thông tin cho rằng nghi phạm hiếp dâm chị Phương khiến chị này bỏ chạy, kêu cứu nên đuổi theo và chém các nạn nhân tử vong, lãnh đạo Công an huyện Thạch An cho biết chưa thể khẳng định điều này. Nguyên nhân đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục đấu tranh, làm rõ.