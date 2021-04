Bắt nghi phạm cướp xe taxi từ Bình Dương chạy về TP.HCM

Ngày 25.4, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) xử lý hiện trường vụ chiếc xe taxi Mai Linh lao vào tường rào nhà dân trên địa bàn, đồng thời lấy lời khai người điều khiển xe để làm rõ về hành vi cướp tài sản

Thót tim cảnh rượt đuổi, bắt nóng nghi can cướp taxi hung hãn

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Lý Chấn Cường (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), đón taxi Mai Linh đi từ đường Hàm Nghi, Q.1 (TP.HCM) về Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần, TP.Dĩ An (Bình Dương).

Khi xe chạy tới KCN Sóng Thần, Cường yêu cầu tài xế taxi tên N.A.T tấp vô đường số 2. Do thấy đường còn tối nên lái xe nghi ngờ, cho xe chạy thẳng đến cổng 2 ga Sóng Thần để tìm sự trợ giúp.

Khi xe dừng ngay tại barie, Cường bất ngờ tấn công anh T. bằng kéo. Anh T. bung cửa thoát thân thì bị Cường vật ngã xuống đường, gây thương tích nhẹ ở tay. Bảo vệ KCN thấy vậy chạy đến hỗ trợ, Cường liền lên taxi lái đi.

Nhận tin tổng đài báo về, Công ty Mai Linh đã cử người phối hợp công an địa phương, “hiệp sĩ đường phố” Bình Dương vây bắt tên cướp xe taxi. Sau quãng đường dài truy đuổi, đến khoảng 6 giờ cùng ngày, nghi phạm cướp xe đã bị bắt tại xã Trung An (H.Củ Chi) khi chiếc taxi do Cường cầm lái tông vào tường rào nhà dân bên đường.