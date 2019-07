Bắt nghi phạm đánh gãy tay bé 13 tuổi bán vé số, cướp 1,2 triệu đồng

tin liên quan Bắt kẻ cướp đánh gãy tay cậu bé bán vé số ở Quảng Nam Chiều 16.7, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam , cho biết Công an tỉnh đã bắt Nguyễn Quý (25 tuổi, ở xã Bình Phục, H.Thăng Bình), nghi phạm đánh cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, TX.Điện Bàn) gãy tay và cướp 1,2 triệu đồng tiền bán vé số.

Theo đại tá Lợi, chiều 15.7, nhận được báo cáo của Công an H.Quế Sơn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp công an các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Công an TX.Điện Bàn vào cuộc điều tra. Đến chiều 16.7, công an xác định Quý là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 15.7, ông Lê Văn Đồng, Công an viên xã Quế Châu, thấy cháu Linh từ rừng keo xã Quế Châu đi ra vừa khóc vừa kêu cứu. Sau khi chăm sóc vết thương, ông Đồng đưa cháu Linh tới công an xã trình báo.

Theo lời kể của cháu Linh, khoảng 10 giờ ngày 15.7, bán xong 120 tờ vé số (thu được 1,2 triệu đồng), Linh đạp xe đến xã Điện Minh (TX.Điện Bàn) thì có một nam thanh niên gọi lại, hỏi mượn sổ dò vé số. Dò xong, người này nói có một người vừa trúng 5 tờ vé số và rủ Linh cùng đến xin tiền. Tưởng thật, cháu Linh đồng ý lên xe máy để người này chở đi, nhưng sau đó bị chở tới rừng keo ở xã Quế Châu (cách xã Điện Minh khoảng 23 km) đánh gãy tay phải, dập cơ tay trái rồi cướp 1,2 triệu đồng.

Ông Lê Lai, Chủ tịch UBND xã Điện Phong, cho biết hoàn cảnh gia đình cháu Linh rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Mẹ cháu Linh (bà Nguyễn Thị Xẩm) bị bệnh thần kinh, không lao động được. Cả hai mẹ con hằng ngày phải đi bán vé số mưu sinh.