Bắt nghi phạm đột nhập nhà riêng, cầm hung khí khống chế 4 người để cướp tiền

Chiều nay, 9.5, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một cán bộ điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang lấy lời khai, khẩn trương điều tra vụ việc. Hiện danh tính tên cướp và gia đình bị hại vẫn chưa được công an tiết lộ.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 9.5, một nam thanh niên đột nhập vào ngôi nhà số 33 trên đường Tôn Thất Thuyết, phường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh) rồi dùng hung khí khống chế 3 mẹ con chủ nhà và 1 phụ nữ giúp việc.

Sau khi khống chế những người trong nhà làm con tin, tên cướp yêu cầu nữ chủ nhà lấy tiền và vàng đưa cho hắn. Thậm chí, tên cướp táo tợn này còn yêu cầu nữ chủ nhà đi rút tiền ở ngân hàng và dọa nếu báo cho công an thì sẽ giết chết cả nhà.

Ảnh Phạm Đức Ngôi nhà số 33, nơi xảy ra vụ việc

Sau khi một mình đi rút tiền theo yêu cầu của tên cướp, nữ chủ nhà đã báo tin cho người thân đang công tác trong ngành công an. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Tĩnh huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận hiện trường.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các con tin đang bị khống chế, công an đã đột nhập vào cửa sau và tầng mái ngôi nhà. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở của nghi phạm, lực lượng công an đã tước được hung khí trên tay và khống chế được tên cướp, giải cứu các con tin an toàn.

Theo người dân sống cạnh ngôi nhà số 33, chủ ngôi nhà là chị T.H.Q, đang công tác tại một sở ở Hà Tĩnh. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng chị Q. đang đi công tác. Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Tĩnh khẩn trương điều tra làm rõ.