Bắt nghi phạm đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc để bán con

Chiều 3.6, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối với Moong Thị Chanh (34 tuổi, ngụ bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra hành vi tổ chức người khác trốn ra nước ngoài. Bị can được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ.

Qua điều tra, công an xác định, sau một thời gian ở Trung Quốc, Moong Thị Chanh về thăm nhà. Cuối tháng 4 vừa qua, biết chị Cụt Mẹ An (ngụ cùng bản) đang mang thai và muốn sang Trung Quốc bán con , nên Chanh gọi điện móc nối với một phụ nữ tên Phương (quê cùng huyện Kỳ Sơn, đang sinh sinh sống ở Trung Quốc) để Phương tìm mối bán con cho chị An. Sau đó, Chanh thỏa thuận với chị An, sang Trung Quốc nếu sinh con gái sẽ bán được 70 triệu đồng, con trai 60 triệu đồng.

Ít ngày sau, Chanh dẫn chị An đón xe khách ra Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc và được người phụ nữ tên Phương đón về nhà. Vài ngày sau, chị An trở dạ, sinh một bé gái.

Người phụ nữ tên Phương đã bán đứa bé cho một người Trung Quốc với giá 180 triệu đồng. Sau đó, người này đưa cho Chanh 96 triệu đồng để Chanh dẫn chị An về quê. Về đến nhà, Chanh đưa cho chị An 70 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi vượt biên sang Trung Quốc để bán con, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có 5 điều liên quan đến hành vi mua bán người nhưng không có điều khoản nào nói đến việc mua bán bào thai nên không thể xử lý hình sự hành vi này.

Các trường hợp đưa người sang Trung Quốc để sinh con rồi bán trong thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An rất khó xử lý và chỉ đủ cơ sở khởi tố về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.