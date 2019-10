Bắt nghi phạm dùng súng hoa cải bắn chết người ở Thái Bình

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 17 giờ 45 ngày 17.10, tại khu vực cống Trà Linh (thôn Trà Linh, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, Thái Bình) xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên sinh sống trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Trong quá trình xô xát, Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, biệt danh Phú “vượng", ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy) đã dùng súng hoa cải bắn thẳng vào người Trần Văn Phú (26 tuổi, ngụ xã Thái An, huyện Thái Thụy).

Anh Trần Văn Phú bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Sau khi bắn chết người , Nguyễn Văn Phú đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc điều tra và truy bắt hung thủ gây án. Đến 14 giờ 20 ngày 18.10, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Văn Phú và thu hồi khẩu súng hoa cải tang vật.