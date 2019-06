Bắt nghi phạm giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt 850 triệu đồng

Ngày 21.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Lại Văn Sơn (30 tuổi, ngụ tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi giả danh cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, giữa năm 2018, Sơn lập tài khoản facebook Phan Cong Hoang, lấy ảnh đại diện là hình ảnh biểu tượng của lực lượng công an nhân dân để trò chuyện, làm quen với chị L.T.S (30 tuổi, ngụ tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP Hình ảnh đại diện của các tài khoản facebook do Lại Văn Sơn lập ra để lừa đảo

Sơn tự giới thiệu mình là cán bộ đang công tác ở Bộ Công an. Tiếp đó, Sơn lập các tài khoản facebook khác như Nguyen Thai, Hoang Thanh Tung, Duy Khoa và cũng dùng các biểu tượng của ngành công an, liên hệ với chị S. nói là đồng nghiệp công tác cùng đơn vị với Phan Cong Hoang.

Sau khi đã lấy được lòng tin của chị S., từ tháng 8.2018 đến tháng 3 vừa qua, Sơn liên tục viện ra nhiều lý do để vay tiền chị S. với tổng số tiền 850 triệu đồng. Toàn bộ số tiền vay được Sơn đem đi chơi cờ bạc và lô đề

Một thời gian sau, chị S. nhiều lần liên hệ, yêu cầu Sơn trả tiền nhưng không được. Khi phát hiện mình bị lừa, chị S. đã làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo Sơn.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.