Bắt nghi phạm ngáo đá sát hại nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng

Sáng nay, 2 8.3 , thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ sát hại một nữ sinh, gây hoang mang dư luận trên địa bàn để tiến hành điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm là người đàn ông tên Thắng (26 tuổi), ngụ tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Nạn nhân bị sát hại là em P.T.M.M (15 tuổi, ở thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy), học sinh lớp 9 Trường THCS xã Kiến Quốc.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 khuya 25.3, khi bố nữ sinh M. đi làm về thì phát hiện M. nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể

Mặc dù được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận Kiến An (quận Kiến An, thành phố Hải Phòng), tuy nhiên, do vết thương quá nặng, M. đã tử vong vào hồi 23 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Phòng đã vào cuộc xác minh và nhận định đây là một vụ án mạng

Tiến hành khoanh vùng các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ Thắng khi nghi phạm này đang ở Quảng Ninh.