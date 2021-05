Bắt nghi phạm nổ súng bắn 2 người tử vong

Ngày 30.4, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng để điều tra, truy bắt nghi phạm dùng súng bắn 2 người tử vong trước cổng nhà, rồi đóng cửa cố thủ . Nghi phạm là Cao Trọng Phú (59 tuổi, ngụ xóm 7, xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) và nạn nhân là 2 người đàn ông có tiếng trong giới “xã hội” ở TP.Vinh.