Bắt nghi phạm nổ súng khiến 2 người tử vong

Sau khi đầu thú, nghi phạm Cao Trọng Phú (59 tuổi, ngụ xóm 7, xã Nghi Kim) được dẫn giải đi bằng chiếc xe biển số xanh của Công an Nghệ An.

Tuy nhiên, lực lượng công an vẫn tiếp tục phong tỏa đường vào khu biệt thự của nghi phạm này để khám nghiệm hiện trường và khám xét khu nhà.

Kinh hãi sau tiếng nổ súng ở Nghệ An, 2 người chết, ráo riết vây bắt nghi phạm

Người dân sau đó phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động trước cổng nhà ông Phú trong tình trạng đã tử vong. Cả 2 nạn nhân này đều ngụ ở TP.Vinh và khá nổi tiếng trong giới “xã hội”. Sau khi nổ súng, nghi phạm Phú đóng cửa cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường , vây bắt nghi phạm. Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng vây bắt nghi phạm. Xe đặc chủng và chó nghiệp vụ cũng được điều động đến hiện trường. Sau nhiều giờ thuyết phục, lúc 14 giờ cùng ngày, nghi phạm này đã đầu thú.