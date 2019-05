Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở Hà Nam

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam ngày 22.5 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dũng, nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở Hà Nam.

Trước đó, sáng 21.5, tại bờ đê Hữu Hồng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Chân Lý và xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam), người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Nam nhanh chóng xác minh được danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Công Tư (57 tuổi, ngụ tổ dân phố Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Ông Tư làm nghề xe ôm và được gia đình trình báo mất tích từ ngày 16.5 sau khi chở khách từ nút giao Liêm Tuyền (thành phố Phủ Lý) đi huyện Lý Nhân.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông Tư tử vong do vết thương nặng ở đầu. Chiếc xe máy Sirius mà ông Tư dùng để làm nghề xe ôm đã biến mất. Công an tỉnh Hà Nam nhận định đây là một vụ giết người cướp tài sản

Đến 3 giờ sáng ngày 22.5, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được nghi phạm sát hại ông Tư khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Thanh Hóa. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai sát hại ông Tư rồi cướp xe máy mang đi bán ở Hà Nội rồi vòng về Thanh Hóa trốn. Hiện cơ quan công an mới thông tin nghi phạm bị bắt tên là Nguyễn Văn Dũng nhưng chưa cung cấp các thông tin liên quan về người này.