Bắt nghi phạm tấn công tài xế taxi, cướp ô tô

Ngày 26.1, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã bắt giam nghi phạm dương tính với ma túy tấn công tài xế taxi, cướp ô tô.

Chiếc taxi bị nghi phạm cướp của tài xế Ảnh: Công an H.Bình Sơn cung cấp

Vụ nghi phạm dương tính với ma túy tấn công tài xế, cướp ô tô taxi của hãng Sun Taxi xảy ra khoảng 8 giờ 45 ngày 25.1 tại Khu đô thị Vạn Tường thuộc thôn An Lộc, xã Bình Trị, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Tài xế taxi bị cướp ô tô tên P.D.Th (37 tuổi, trú xã Bình Trị, huyện Bình Sơn).

Sau khi nhận tin báo này, Công an H.Bình Sơn cử lực lượng phối hợp với Đồn Công an khu kinh tế Dung Quất, Công an xã Bình Trị, Công an xã Bình Hải của H.Bình Sơn, tổ chức chốt chặn, tuần tra kiểm soát để truy bắt đối tượng.

Khoảng 9 giờ 5 cùng ngày, các lực lượng của Công an H.Bình Sơn phát hiện ô tô 76A-082.91 đang lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, H.Bình Sơn, đã yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, người điều khiển chiếc xe này không chấp hành hiệu lệnh. Sau đó, công an đã khống chế và bắt giữ nghi phạm nói trên cùng chiếc ô tô 76A-082.91 là tang vật.

Đáng nói là trong lúc khống chế, nghi phạm đã cố thủ trong xe, ngoan cố chống trả.

Nghi phạm bị bắt khai tên là Võ Quang Sa (25 tuổi, trú thôn An Lộc Nam, xã Bình Trị, H.Bình Sơn). Kết quả xét nghiệm cho thấy Sa dương tính với ma túy (heroin) và có nồng độ cồn trong máu là 173,22mg/100ml.

Vụ tấn công tài xế taxi, cướp ô tô được Công an H.Bình Sơn phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.