Bắt nghi phạm trộm tàu thủy 1,4 tỉ để trả nợ cờ bạc

Chiều 2.3, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) đối tượng Đào Văn Số (28 tuổi, ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng chiếc tàu thủy do Số trộm cắp , để tiếp tục điều tra, làm rõ.