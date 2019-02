Bắt nghi phạm vụ cứa cổ tài xế taxi trước sân Mỹ Đình

Theo nguồn tin, khoảng 19 giờ 30 tối, lực lượng Cảnh sánh điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn trong một quán game trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và di lý về trụ sở ngay trong ngày để tiếp tục làm việc. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê tại xóm 8, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Liên quan đến vụ việc, ông Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An), cho biết ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với Công an Hà Nội rà soát, kiểm tra và đã xác minh được đối tượng Nguyễn Cảnh An ngay trong ngày 1.2, tuy nhiên An không có mặt tại địa phương. Theo ông Thống, An không có nhà cửa và thường xuyên đi lang thang.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ tối 29.1, một số người tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hoảng hốt chứng kiến cảnh nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát 30A - 909.37 vừa dùng tay bịt máu ở cổ chảy ra, vừa tháo chạy khỏi xe.