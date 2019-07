Bất ngờ Quảng Ngãi đề xuất thu phí tham quan đảo tiền tiêu Lý Sơn

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Việt đề nghị thu phí tham quan các danh thắng, di tích, bảo tàng trên đảo Lý Sơn : tại đảo Lớn (2 xã: xã An Hải và An Vĩnh) là 100.000 đồng/người/lượt; phí tham quan tại đảo Bé (xã An Bình) là 50.000 đồng/người/lượt, áp dụng cho cả người Việt Nam và nước ngoài.