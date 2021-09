Bất ngờ về các đề nghị bồi thường thiệt hại vụ án Ethanol tại Phú Thọ

Khu đất 3.400 m2 tại H.Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) là khu biệt thự do Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) bàn bạc với Đỗ Văn Hồng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc - PVC Kinh Bắc) mua bằng tiền tạm ứng trái quy định của PVC năm 2010, gây thiệt hại cho PVC hơn 13 tỉ đồng. Sau đó, năm 2011, ông Thanh chỉ đạo ông Hồng bán lại cho Công ty Mai Phương (khi đó do ông Trịnh Xuân Giới, bố Trịnh Xuân Thanh đứng tên chủ sở hữu) với giá 23,8 tỉ đồng (nhưng ông Thanh chỉ thanh toán 20,8 tỉ đồng, còn 3 tỉ đồng không trả). Năm 2015, ông Giới bán lại Công ty Mai Phương cho bà Trần Dương Nga (vợ ông Thanh). Đến năm 2016, bà Nga làm thủ tục chuyển nhượng Công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm (ở Vĩnh Phúc) với giá 45 tỉ đồng, trong đó có lô đất 3.400 m2 tại Tam Đảo (gọi tắt là lô đất). Tại bản án sơ thẩm tuyên ngày 15.3.2021, TAND TP.Hà Nội đã tuyên trả lại cho PVC quyền sử dụng lô đất nói trên; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục xác nhận quyền sử dụng đất cho PVC. Đồng thời, tiếp tục thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất này (đứng tên chủ sở hữu là Công ty Mai Phương) hiện lưu trong hồ sơ vụ án. Cũng theo bản án sơ thẩm, trong quá trình triển khai dự án Ethanol Phú Thọ do PVB làm chủ đầu tư, ông Đinh La Thăng biết PVC không có năng lực kinh nghiệm nhưng vẫn chỉ đạo thuộc cấp giao dự án này cho PVC thực hiện. Từ tháng 3.2013, PVC đơn phương dừng thi công dự án khi chưa có hạng mục nào hoàn thành và nêu lý do gặp khó khăn về tài chính , chưa có kinh nghiệm... Những việc làm của các bị cáo trong vụ án đã khiến PVB thiệt hại hơn 543 tỉ đồng. Ngoài mức án cho các bị cáo, tòa cấp sơ thẩm yêu cầu ông Đinh La Thăng bồi thường 200 tỉ đồng, Trịnh Xuân Thanh bồi thường hơn 143 tỉ đồng, Vũ Thanh Hà bồi thường 100 tỉ đồng. Sau phiên xét xử sơ thẩm, các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 2 người khác không kháng cáo.