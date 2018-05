Bắt người để đòi nợ

Ngày 4.5, Công an H.Tây Sơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Quốc Hoài (30 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (27 tuổi, cùng ngụ TX.An Khê, Gia Lai), Võ Duy Hiếu (22 tuổi) và Nguyễn Trần Hoàng An Viên (26 tuổi, cùng ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật