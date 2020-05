Bắt người phụ nữ giết chồng "hờ" nhỏ hơn 15 tuổi

Tối 22.5, Công an Q.Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt được bà Trần Thị Hồng Nga (53 tuổi, quê Tiền Giang). Bà Nga được xác định là người phụ nữ giết ông N.M.P (38 tuổi, quê Trà Vinh) tại khu nhà trọ nằm trên đường 20, KP.3, P. Bình Chiểu, Q.Thủ Đức vào khuya 17.5.

Ngày 18.5, Công an Q.Thủ Đức phối hợp Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ông P. được xác định tử vong do chấn thương sọ não. Ngày 19.5, bà Nga bị công an bắt giữ khi đang trốn tại H.Cái Bè, Tiền Giang.