Bắt nhân viên bốc xếp ở sân bay trộm ĐTDĐ của hành khách

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 3.4, D. được phân công bốc xếp vận chuyển hành lý cho chuyến bay từ Hồng Kông đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trong lúc chuyển hành lý ra băng chuyền, D. lấy 2 ĐTDĐ trong 2 va li của hành khách. Đến 2 giờ cùng ngày, D. giấu 2 ĐTDĐ trong áo khoác, ra về thì bị lực lượng an ninh sân bay bắt giữ giao cho Đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất lập hồ sơ ban đầu, chuyển cho Cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Bình điều tra xử lý.