Bát nháo mua bán đất nền

Hàng chục người dân mua đất ở khu dân cư ấp 5 (xã Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên, Bình Dương) vừa gửi đơn thư cầu cứu các cơ quan công an và Báo Thanh Niên vì bị ảnh hưởng đến quyền lợi.

Cụ thể, năm 2014 Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) bán nhiều lô đất cho các công ty môi giới bất động sản, trong đó có Công ty CP Tất Đất Tấc Vàng (TP.HCM). Sau đó, các công ty môi giới này tiếp tục bán lại cho các công ty môi giới khác rồi mới được bán đến tay người mua.

“Tuy nhiên, sau khi đã thanh toán toàn bộ số tiền cho ông M. Nhưng đến nay vẫn chưa ra được sổ đất vì lý do lô đất này chưa thanh toán hết tiền với chủ đầu tư”, bà H.bức xúc.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Mộng Vân, Phó Tổng giám đốc Becamex IJC cho biết lô đất B25, Công ty Tấc Đất Tấc Vàng đang còn nợ trên 223 triệu đồng chưa thanh toán hết (lô đất này năm 2015 Becamex IJC bán ra trên 406 triệu đồng).

Trong khi đó, ông N.V.M, Giám đốc Công ty Minh Lập Phát thừa nhận đã môi giới, bán cho bà H. lô đất B25 và đã nhận đủ số tiền 1,515 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông M. Cho biết đã giải thể Công ty Minh Lập Phát từ nhiều tháng qua và ông cũng không hề hay biết việc lô đất này còn đang nợ chủ đầu tư trên 223 triệu đồng.

Liên quan đến các vụ mua bán đất nền xảy ra khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Bình Dương, đại tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết việc giao dịch giữa bên mua và bên bán theo thỏa thuận là giao dịch dân sự. Cơ quan công an chỉ can thiệp khi có dấu hiệu phạm pháp hình sự.