Bắt nhiều vụ vận chuyển khẩu trang ra nước ngoài

Vẫn đang điều tra vụ Giám đốc Bệnh viện Q.Gò Vấp bị tố “đầu cơ khẩu trang xuất ra nước ngoài” Liên quan đến vụ bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Q.Gò Vấp (TP.HCM), bị tố “đầu cơ khẩu trang xuất ra nước ngoài”, trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 12.3, một lãnh đạo Quận ủy Q.Gò Vấp cho biết công an quận vẫn đang điều tra. Trước đó, vụ giám đốc Bệnh viện Q.Gò Vấp bị tố gom khẩu trang được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 27.2, giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khẩu trang khan hiếm, người dân phải xếp hàng để mua nhưng không có. Do vậy, thông tin này khiến người dân bức xúc và ngay sau đó lãnh đạo UBND Q.Gò Vấp đã chỉ đạo thanh tra quận xác minh. Theo kết quả ban đầu, bác sĩ Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên đến ngày 28.2, UBND Q.Gò Vấp ký quyết định tạm đình chỉ công tác và chức vụ đối với bác sĩ này; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc qua Cơ quan điều tra Công an Q.Gò Vấp làm rõ. UBND Q.Gò Vấp khẳng định sẽ thông tin cho dư luận và báo chí về kết quả xử lý cán bộ sau khi có kết quả xác minh. Tuy nhiên, đến nay sau 2 tuần vụ việc bác sĩ Quốc bị tố “đầu cơ khẩu trang xuất ra nước ngoài” vẫn chưa có kết quả cụ thể. Sỹ Đông