Bắt nhóm 'đàn em' chủ quán cơm chặn đầu, ném vỡ kính xe khách

Ngày 24.6, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ 5 nghi phạm có hành vi chặn đầu xe đang chở khách , và dùng gạch đá ném vào xe làm vỡ kính, khiến 1 hành khách bị thương.

Vụ án xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 18.6 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP Kính xe bị ném vỡ tung tóe khắp xe khiến hành khách hoảng loạn

Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản , gồm: Mai Xuân Đức (22 tuổi), Lê Ích Tấn (18 tuổi), Nguyễn Hải Quốc (18 tuổi), Lê Đình Minh (18 tuổi, đều ngụ tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương) và Lê Văn Bảo (17 tuổi, ngụ tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương).

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Quảng Xương, ngày 17.6, anh Bùi Văn Tài (34 tuổi, ngụ tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) điều khiển xe khách biển số 37B-008.27 của nhà xe Quốc Tuấn, xe lưu thông trên quốc lộ 1A theo tuyến từ Hà Tĩnh - Hải Phòng.

ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP Vụ án khiến một nữ hành khách trên xe bị thương nhẹ

Đến khoảng 0 giờ ngày 18.6, khi xe cùng hàng chục hành khách vừa ăn đêm và rời khỏi quán ăn cạnh quốc lộ 1A (ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương) được khoảng 300 m, thì bất ngờ có khoảng 10 thanh niên đi xe máy tới chặn đầu chiếc xe khách.

Sau khi chặn xe, nhóm thanh niên này đã dùng gạch, đá ném liên tiếp vào xe khiến kính hai bên hông xe bị vỡ tung tóe. Hậu quả làm 1 nữ hành khách bị thương nhẹ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP Các nghi phạm khai nhận được chỉ đạo để thực hiện hành vi ném đá vào xe khách

Tổ chức điều tra, Công an huyện Quảng Xương đã xác định các nghi phạm trên là thủ phạm và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã gây ra vụ việc trên là do giữa 2 nhà xe Cúc Mừng và Quốc Tuấn (đều chạy tuyến Hải Phòng - Hà Tĩnh) có mâu thuẫn với nhau.

Các nghi phạm đã được một người tên là Hồ Viết Dũng (biệt danh Dũng “lắc”, 39 tuổi, ngụ tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), là chủ quán cơm Ngọc Hiếu (quán cơm tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương) chỉ đạo gây án.

Hiện Công an huyện Quảng Xương đang tiến hành làm rõ mối liên quan giữa Hồ Viết Dũng với nhà xe Cúc Mừng và mâu thuẫn giữa các nhà xe để xử lý vụ án.