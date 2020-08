Bắt nhóm từ Hải Phòng vào TP.HCM cho vay nặng lãi, cướp tài sản

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15 giờ 30 ngày 7.8, chị P.T.T.T (34 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) điều khiển xe máy 59C3-096.26 di chuyển từ Q.4 qua nhà người thân ở Q.3. Khi đến đường Cách Mạng Tháng 8 (P.5, Q.3), chị T. gặp Hoàng (chị T. không biết rõ nhân thân - PV) là người cho vay 10 triệu đồng trả góp mỗi ngày 400.000 đồng trong 31 ngày (tương đương lãi suất 24%/tháng).

Gặp “con nợ”, Hoàng chặn đầu và rút chìa khóa xe của chị T. Mặc chị T. xin lại chìa khóa xe và hứa cuối tháng sẽ trả nợ đầy đủ, Hoàng gọi điện thoại cho đồng bọn, thông báo: “Nó đang ở đây nè, tụi bay qua đây đi”.

Khi 2 đồng bọn tới, Hoàng đưa xe máy của mình cho đồng bọn, rồi lên xe chị T. nổ máy định chạy đi nhưng bị chị này giằng co. Thấy vậy, đồng bọn của Hoàng chạy lại đánh khiến chị T. hoảng sợ, chạy vào một quán cà phê gần đó thoát thân. Sau khi nhóm của Hoàng cướp xe và tẩu thoát, chị T. đến Công an Q.3 trình báo.

Qua xác minh hiện trường, trích xuất camera khu vực..., Công an Q.3 xác định đây là nhóm cho vay nặng lãi chuyên nghiệp, “hành nghề” chủ yếu ở địa bàn Q.4 và Q.7. Ngày 8.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 bắt giữ Hoàng Phú Nhỡ (35 tuổi, tên gọi khác là Hoàng), Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, có tiền án, tiền sự tội mua bán trái phép chất ma túy ); Ngô Hồng Phúc (23 tuổi, đều quê Hải Phòng) tại chung cư Him Lam (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM); thu giữ tang vật là chiếc xe của chị P.T.T.T mà băng nhóm này đã cướp.