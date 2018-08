Bắt nóng kẻ giết người cướp của lấy tiền chơi game

Khoảng 4 giờ sáng 15.8, Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã bắt được nghi phạm giết hại bà Ngô Thị Nga (49 tuổi) chủ một nhà nghỉ ở chợ Thái, thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Hung thủ là Chu Việt Phú (23 tuổi) ngụ tổ dân phố Kiến Thiết 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 21 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện bà Nga (50 tuổi), chủ một nhà nghỉ ở khu vực chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An Lão đã tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên người. Thời điểm xảy ra án mạng, bà Nga ở nhà (cũng là nhà nghỉ) một mình.

Xác định đây là vụ án mạng , ngay trong đêm, lực lượng Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng và Công an huyện An Lão, Công an thành phố Hải Phòng đã truy truy bắt hung thủ. Đến 4 giờ sáng 15.8, lực lượng công an đã bắt được Chu Việt Phú tại nhà của đối tượng.

Đối tượng Chu Việt Phú

Tại cơ quan công an, Phú khai mình nghiện game bắn cá và ma túy đá. Tối 14.8, Phú chơi game bắn cá thua hết tiền và nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền chơi tiếp. Phú chạy xe máy đến khu vực nhà nghỉ của bà Nga thấy người phụ nữ này ở nhà một mình nên đã vào tiếp cận. Phú dùng dao lấy ở nhà nghỉ đâm nhiều nhát vào gáy và cổ khiến bà Nga tử vong.

Sau khi gây án, Phú lấy 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại iPhone của nạn nhân rồi chạy xe về khu vực quận Kiến An bán điện thoại lấy 1 triệu đồng để tiếp tục chơi game bắn cá. Đến đêm, Phú lại thua hết tiền và trở về nhà thì bị bắt. Lực lượng công an đã thu được con dao gây án và sợi dây chuyền vào của bà Nga.

Chu Việt Phú đang bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.