Bắt nữ giám đốc U.60 mua bán trái phép vật liệu nổ

Chiều 6.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nghi phạm Hoàng Thị Nguyệt (60 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vân Lộc, địa chỉ tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cùng 4 nghi phạm khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Ngoài bà Nguyệt, 4 nghi phạm khác bị bắt giữ, gồm: Trịnh Văn Biền (57 tuổi, ngụ xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), Lê Văn Cường (35 tuổi, ngụ xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Lê Sỹ Tròn (55 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc) và Đinh Trọng Khang (chưa rõ tuổi, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Lực lượng công an kiểm đếm tang vật thu giữ Ảnh Minh Hải

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4, các nghi phạm trên đã câu kết với nhau mua bán trái phép thuốc nổ công nghiệp và dây cháy chậm để kiếm lời.

Gần đây nhất, ngày 29.4, Đinh Trọng Khang đã liên hệ với Lê Sỹ Tròn đặt mua 230 kg thuốc nổ và 500 m dây cháy chậm. Sau đó, Lê Sỹ Tròn đã liên hệ với Trịnh Văn Biền và Hoàng Thị Nguyệt để tìm nguồn hàng bán cho Khang.

Rạng sáng 1.5, khi Lê Văn Cường (công nhân Công ty TNHH Vân Lộc) dùng xe ô tô chở 240 kg thuốc nổ công nghiệp và 500 m dây cháy chậm từ kho của Công ty TNHH Vân Lộc đến khu vực cầu Yên Hoàng (giáp ranh giữa huyện Yên Định và huyện Vĩnh Lộc) để giao hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm , lực lượng công an còn thu giữ 8 kg thuốc nổ tàng trữ trái quy định.

Cả 5 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.