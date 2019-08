Bắt phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng của doanh nghiệp nước ngoài

Ngày 5.8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trọng Hùng (33 tuổi, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản . Hùng là phóng viên Báo Gia đình Việt Nam thường trú tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 4, Hùng tiến hành thu thập thông tin, hình ảnh về sai phạm của đoàn xe vận tải xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu Lào khi hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Sau đó, Hùng gọi điện nhờ một công nhân lái xe cho Công ty PTS Nghệ Tĩnh liên hệ với người quản lý đoàn xe vận tải chở xăng dầu nói trên là ông ViengKeo Soutthichak (tên thường gọi là Keo, 56 tuổi, quốc tịch Lào) để hẹn lịch gặp mặt “thỏa thuận”.

Đến giữa tháng 7, ông Keo qua Việt Nam và đến quán cà phê ở thành phố Vinh gặp Hùng. Tại đây Hùng cho ông Keo xem một đoạn video và nói thông qua phiên dịch, rằng: “Anh có thấy việc làm của mình vi phạm pháp luật Việt Nam không?”.

Ông Keo xin Hùng không đưa thông tin này lên báo. Thông qua người phiên dịch, Hùng yêu cầu ông Keo đưa 100 triệu đồng để không đăng bài. Sau khi về nhà suy nghĩ, ông Keo xin giảm xuống còn 90 triệu đồng và được Hùng đồng ý.

Khoảng 17 giờ ngày 1.8, Hùng điều khiển xe ô tô đến Kho xăng dầu Bến Thủy (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An) để gặp ông Keo. Thấy xe của Hùng, ông Keo mở cửa xe ô tô, đưa cho Hùng 90 triệu đồng rồi bỏ đi.

Đúng lúc này, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An ập vào bắt giữ Hùng và thu giữ tang vật là 90 triệu đồng mà ông Keo đưa cho Hùng.