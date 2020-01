Bắt quả tang 19 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke tại Thanh Hóa

Chiều 18.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia đang điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy và sử dụng ma túy đối với 19 thanh niên (7 nữ, 12 nam) ngụ trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Trước đó, khuya 17.1, Công an huyện Tĩnh Gia tổ chức lực lượng bất ngờ ập vào phòng hát của một quán karaoke trên địa bàn xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia).

Tại chỗ, lực lượng cảnh sát phát phát hiện có 19 thanh niên từ 16 - 28 tuổi đang cùng nhau sử dụng ma túy. 19 người này ngụ tại các xã Mai Lâm, Hải Châu, Hải Ninh, thị trấn Tĩnh Gia (huyện Tĩnh Gia) và xã Quảng Nhân (huyện Quảng Xương).

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 túi ma túy và nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Bước đầu, Công an huyện Tĩnh Gia thực hiện test nhanh và xác định 16/19 thanh niên dương tính với ma túy, 3 người còn lại đang được kiểm tra thêm. Tại cơ quan công an, cả 19 thanh niên đều khai nhận đã rủ nhau đi hát karaoke và sử dụng ma túy . Cơ quan công an còn xác định, những thanh niên này đều là những người ham chơi, đua đòi.