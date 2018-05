Bắt quả tang 2 nghi phạm vận chuyển 60 bánh heroin

Ngày 22.5, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Hạ Bá Chò (25 tuổi, ngụ H.Tân Kỳ, Nghệ An) và Hoàng Văn Xuân (31 tuổi, ngụ xã Tân Long, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) để mở rộng điều tra vụ án vận chuyển 60 bánh heroin