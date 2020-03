Bắt quả tang 3 cán bộ xã đánh bạc ăn tiền

Có 3 du khách dương tính với Covid-19 từng đến Hội An, chính quyền thành phố Hội An quyết định tạm dừng hoạt động bán vé tham quan và phố đi bộ tại khu phố cổ Hội An từ ngày 12.3 đến hết ngày 31.3.2020.