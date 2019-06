Bắt quả tang 3 phương tiện 'cát tặc' hút trộm cát trên sông Hàm Luông, Bến Tre

Theo đó, sáng 5.6, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyết sông Hàm Luông, đoạn qua địa bàn xã Minh Đức, H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre), tổ công tác của Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang " cát tặc " đang bơm, hút trộm cát trên sông Hàm Luông.

Tang vật bị bắt giữ gồm 1 ghe cây có tải trọng khoảng 25 tấn do Nguyễn Văn Định (41 tuổi, ngụ xã An Định, H.Mỏ Cày Nam) điều khiển và 2 tàu sắt không biển kiểm soát tải trọng khoảng 90 tấn do Huỳnh Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Vũ (38 tuổi, cùng ngụ xã An Định, H.Mỏ Cày Nam) điều khiển.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện đã hút trộm được gần 37 m3 cát.