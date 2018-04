Rạng sáng 10.4, Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện đang khai thác cát trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc địa phận 2 xã An Phước và Chánh An, phát hiện 5 sà lan có tải trọng từ 30 - 200 tấn không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, trong đó có 4 chiếc không mang số hiệu.

Vào thời điểm bị bắt quả tang, mỗi phương tiện đã hút được từ 2 - 25 m3 cát. Hiện vụ việc đang được Công an H.Mang Thít xử lý theo quy định của pháp luật.