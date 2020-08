Bắt siêu trộm gây ra hơn 50 vụ trộm trong vòng 2 tháng

Ngày 9.8, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Trần Đình Tài (29 tuổi, ngụ khối 1, thị trấn Tân Lạc, H.Quỳ Châu, Nghệ An) sau khi nghi phạm này thực hiện hàng chục vụ trộm cắp