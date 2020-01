[CẬP NHẬT] Bắt tạm giam 2 nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận

Ngày 6.1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 nguyên lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận).

Cụ thể, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận (công ty này 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM).

Hai bị can này bị bắt để điều tra về hành vi “ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ” theo điều 219 Bộ luật Hình sự (2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo Cơ quan ANĐT, ngày 23.12.2019, Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 bị can nói trên. Đến 28.12, Cơ quan ANĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện và Nguyễn Văn Minh.