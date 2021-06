Bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo Công ty Xuất khẩu lao động hàng hải Vinalines

Ngày 11.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can nguyên là lãnh đạo Công ty Xuất khẩu lao động hàng hải Vinalines (Vinalines MMS), đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.