Bắt tạm giam 5 nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu thẩm định, làm rõ nội dung mà ông Nguyễn Thái Luyện miệt thị ngành công an và chính quyền, khi nói: “Học ngu ra làm công an xã", “học côn đồ" ra làm chủ tịch xã...