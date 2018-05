Bắt tạm giam 'trùm' ma túy gắn mác đại gia ở Lạng Sơn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Lạng Sơn tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 16.5, tại thôn Minh Khai (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tổ trinh sát thuộc PC47 phát hiện xe ô tô tải mang biển số Hà Nội, do 2 anh em ruột Phạm Xuân Lân và Phạm Xuân Dũng, cùng trú tại thị trấn Mộc Châu (tỉnh Sơn La), đang vận chuyển 20 bánh heroin giấu kín trong khung sườn xe. Cả 2 đối tượng trên khai nhận vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Sơn La về Lạng Sơn.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Triệu Ký Voòng (49 tuổi, trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, đường Lý Thường Kiệt, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thu giữ 57 triệu đồng, 1 xe ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh khai thác, Triệu Ký Voòng khai nhận đã thuê Lân và Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên.

Tại Lạng Sơn, Triệu Ký Voòng được biết đến là một đại gia thành đạt, sở hữu nhiều khách sạn, nhà hàng ở phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, công an tỉnh này xác lập chuyên án, đưa đường dây ma túy do Triệu Ký Voòng cầm đầu vào tầm ngắm từ năm 2007. Tuy nhiên, do các đối tượng trong đường dây sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, nên đến nay mới bị triệt phá.