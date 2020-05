Bắt thêm một thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc

Tối 20.5, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng ), thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ vào tháng 6.2019 tại H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.