Bất thường giao đất 'vàng' ở Bình Dương: Bất nhất trong chỉ đạo, điều hành

Sau khi đồng ý cho Tổng công ty SX-XNK Bình Dương chuyển nhượng 30% vốn góp và 43 ha đất “vàng” cho Công ty CP bất động sản Âu Lạc, 18 tháng sau Tỉnh ủy Bình Dương bất ngờ thu hồi chủ trương để “tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan”.

Đồng ý chủ trương rồi lại thu hồi

Ngày 17.4.2017, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy. Tham gia cuộc họp còn có ông Phạm Văn Cành, Phó bí thư thường trực; ông Trần Thanh Liêm, Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Sau cuộc họp này, ngày 20.4.2017, ông Phạm Văn Cành đã ký Thông báo kết luận số 287-TB/TU: “Đồng ý chủ trương giao cho Tổng công ty SX-XNK Bình Dương (viết tắt là Tổng công ty Bình Dương) được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) cho Công ty Âu Lạc. Tổng công ty Bình Dương phải thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá đất làm cơ sở đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng và chịu trách nhiệm việc ký kết hợp đồng, thu tiền đúng quy định”.

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương, ngoài việc bắt giữ 11 bị can, ngày 27.2.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn bắt giữ ông Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương), ông Võ Thanh Bình (nguyên Phó cục trưởng) và ông Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng, Cục Thuế Bình Dương) cùng về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, để điều tra. Thực hiện chủ trương trên chưa quá lâu, ngày 10.10.2018, ông Trần Văn Nam tiếp tục chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy (thành phần tham dự vẫn có ông Phạm Văn Cành, ông Trần Thanh Liêm), sau đó ông Phạm Văn Cành ký luôn thông báo kết luận ngay trong ngày với nội dung: "Thường trực Tỉnh ủy quyết định thu hồi chủ trương đã cho Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc tại Thông báo số 287-TB/TU ngày 20.4.2017, để tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy".

Bất thường

Lý giải về sự bất thường này, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, ngày 13.3.2017, Tổng công ty Bình Dương có văn bản xin chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp 30%. Đồng thời, nhiều lần lãnh đạo Tổng công ty Bình Dương báo cáo bằng văn bản xin điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng đất có thể hiện việc góp vốn bằng đất mà không phải góp vốn bằng tiền. Do đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã thu hồi chủ trương nói trên.

Trong khi đó, xâu chuỗi lại vụ việc cho thấy có sự bất thường trong việc đồng ý chủ trương rồi lại thu hồi chủ trương của Tỉnh ủy Bình Dương. Theo tài liệu của Thanh Niên có được, ngày 10.10.2018, Tổng công ty Bình Dương có Văn bản số 101/TCTY-TCKT gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương về việc xin điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng đất..., điều này cho thấy chủ trương trước đó của Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương vẫn đang được thực hiện. Và cũng trong ngày này (ngày 10.10.2018), Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương họp và ký thông báo kết luận cùng ngày thu hồi chủ trương đã đồng ý trước đó.

Điều khó hiểu hơn, trước đó (ngày 20.8.2018), Tỉnh ủy Bình Dương có Văn bản thông báo kết luận số 130-TB/VPTU do ông Phạm Văn Cành ký và nhận định: “Trong quá trình xem xét các hồ sơ liên quan, lãnh đạo các đơn vị (UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài chính , Sở TN-MT...) dự họp đều thống nhất đánh giá quá trình chuyển nhượng 43 ha đất và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú là phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế và có tình, có lý...” (!?).

Thanh tra không ra kết luận ?

Liên quan đến quá trình góp vốn, chuyển nhượng vốn góp và 43 ha đất của Công ty Tân Phú, ngày 8.5.2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 1188/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra toàn bộ quá trình này, thời gian thanh tra từ ngày 20.5 - 7.6.2019. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên cho đến tháng 4.2020, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương (sau đó chuyển giao cho Bộ Công an điều tra), đoàn thanh tra vẫn chưa có kết luận thanh tra theo quy định (!?).

Tại buổi thông tin cho báo chí (tháng 4.2020), Thanh Niên đã đặt câu hỏi việc thanh tra nhưng không ra kết luận mà chuyển sang cơ quan CSĐT như vậy liệu có đúng luật. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương tham dự buổi cung cấp thông tin cho báo chí cho rằng, trong quá trình thanh tra đã phát hiện dấu hiệu vi phạm nên mới chuyển cơ quan CSĐT.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Thanh Niên , mặc dù không ban hành kết luận thanh tra nhưng ngày 10.7.2019, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã có biên bản ghi nhận kết quả thanh tra, trong đó có ông Trần Xuân Lâm, Phó chánh thanh tra (Trưởng đoàn thanh tra) và ông Trần Nguyên Vũ, Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương.

Theo văn bản ghi nhận kết quả thanh tra, ngày 8.12.2016, Tổng công ty Bình Dương đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 43 ha đất cho Công ty Tân Phú (có công chứng của Văn phòng công chứng An Tín) với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 250 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Với hợp đồng chuyển nhượng này, Tổng công ty Bình Dương đã chuyển nhượng 43 ha đất với giá 570.000 đồng/m2 cho Công ty Tân Phú.