Bắt 'trùm' cờ bạc trong ổ bạc lớn nhất Tây Nguyên, trốn truy nã ở Đà Nẵng

Trước đó, chiều 22.6, Công an Q.Cẩm Lệ phối hợp Cục Cánh sát hình sự truy tìm Võ Phi Sơn (42 tuổi, ngụ huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông), phát hiện Sơn trốn ở P.Hòa An nên phục bắt. Sơn là bị can cầm đầu ổ bạc lớn nhất Tây Nguyên, bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, cuối tháng 6 năm 2017, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục An ninh Tây nguyên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích ổ bạc của Sơn, bắt hơn 100 con bạc. Sau đó, Võ Phi Sơn là 1 trong 5 bị can liên quan trong vụ án bị truy nã.

Ổ bạc của Sơn thường tổ chức trong các rẫy cà phê, thuê người cảnh giới nhiều vòng, chỉ có người quen, được giới thiệu mới vào sòng bạc.