Bắt vụ cướp giật dây chuyền có trang bị roi điện, còng và dao tự chế

Thông tin ban đầu xác định, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã An Bình, H.Châu Thành (Tây Ninh) nhận được tin báo của người dân về một vụ cướp giật dây chuyền táo tợn xảy ra tại tổ 4, ấp Thanh Bình, xã An Bình.

Ngay sau đó, Công an xã An Bình tổ chức lực lượng truy đuổi. Sau gần 2 giờ, các lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Mai Thành Phi (Mini, 24 tuổi, ngụ ấp Trại Bí, xã Tân Phong, H.Tân Biên) điều khiển xe Exciter biển số 70D1 - 178.10 chở theo Phan Minh Lợi (28 tuổi, ngụ cùng xã An Bình).