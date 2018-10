Bắt vụ vận chuyển 12,2 kg ma túy qua biên giới

Ngày 22.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Lâm (37 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, H.Hòa Thành, Tây Ninh), Choun Phi Rin (41 tuổi, ngụ P.Ba Vét, TP.Bà Vét, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia; có quốc tịch VN và Campuchia) và Văn Ngọc Phượng (26 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, H.Tân Châu, An Giang; em dâu Choun Phi Rin) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

Khoảng 22 giờ 25 ngày 20.10, tại khu vực mốc 169 (thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài), Ban Chuyên án 419C BĐBP tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Lâm vận chuyển ma túy từ Campuchia về VN bằng xe máy 70U1-5601, thu giữ 4 kg ma túy đá giấu trong cốp xe.

Đến 2 giờ ngày 21.10, Ban chuyên án phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh đột kích địa điểm giao nhận hàng tại một nhà trọ ở ấp An Quới, xã An Hòa, H.Trảng Bàng (Tây Ninh), bắt giữ Choun Phi Rin và Văn Ngọc Phượng cùng 8,2 kg ma túy đá và một số viên ma túy tổng hợp, 600 triệu đồng, 50.000 USD, 1 xe ô tô 7 chỗ cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Hiện BĐBP tỉnh Tây Ninh đang mở rộng chuyên án, hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý điều tra.

Theo đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm đến nay, BĐBP đã thành lập 2 chuyên án, phát hiện 22 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới, bắt giữ 35 nghi phạm, hơn 25 kg ma túy tổng hợp (dạng đá và bột) và hơn 12.000 viên ma túy các loại.