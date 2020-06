Trước đó, đêm 26.6, tại xã Cẩm Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An ), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ Hồ Sỹ Nguyên (52 tuổi, ngụ xã Thạch Giám, H.Tương Dương, Nghệ An) khi nghi phạm này đang vận chuyển trái phép ma túy bằng ô tô.