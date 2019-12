Khoảng 5 giờ ngày 8.12, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát kinh tế và ma túy Công an H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A, tuyến tránh TP.Hà Tĩnh, đoạn qua địa phận xã Thạch Lâm (H.Thạch Hà) kiểm tra xe tải 49C - 190.55 do tài xế Vũ Ngọc Hoàn (37 tuổi, ngụ H.Lộc An, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc phát hiện dưới khoang gầm có 20 thùng carton đựng 10.000 gói thuốc lá ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.