Bé 24 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ không phép

Tối 23.3, thượng tá Lê Đức Minh, Trưởng công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tổ chức khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé T.M.T (ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định).

Theo anh Tô Văn Thanh (33 tuổi, cha bé T.), bé T. vừa tròn 24 tháng tuổi. Cách đây hơn 20 ngày, vợ chồng anh Thanh đã mang bé đến gửi ở điểm giữ trẻ Mai Anh (thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, H.Tuy Phước).

Trưa 23.3, cô giáo điểm giữ trẻ gọi điện cho chị Nguyễn Thị Hòa (26 tuổi, mẹ bé T.) thông báo bé bị sặc cháo dẫn đến hôn mê. Vợ chồng anh Thanh, chị Hòa chở nhau đến điểm giữ trẻ. Đến nơi, vợ chồng anh nhìn thấy người con dính đầy cháo, mặt mày tím ngắt. Ngay lập tức, vợ chồng anh Thanh đưa bé T. lên Trung tâm Y tế TX.An Nhơn cấp cứu, nhưng bé T. không qua khỏi.

Khoảng 16 giờ ngày 23.3, Hội đồng Pháp y tỉnh Bình Định đã đến Trung tâm Y tế TX.An Nhơn để tiến hành mổ tử thi bé T. theo yêu cầu của gia đình.

Bác sĩ Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế TX.An Nhơn, cho biết bé T. đã tử vong trước khi được đưa vào trung tâm để cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành thủ tục khám nghiệm, chưa có kết luận nguyên nhân chính xác gây tử vong cho bé.

Theo ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, điểm giữ trẻ Mai Anh bắt đầu hoạt động cách đây khoảng 3 năm, nhận giữ các bé từ 4 - 5 tuổi trở lên. Khoảng 1 năm trước, ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện cơ sở giữ trẻ này không đủ điều kiện nên đã đình chỉ hoạt động.

“Từ đó đến nay, điểm giữ trẻ Mai Anh cứ đóng kín cả cổng, cả cửa nên chính quyền địa phương không phát hiện được cơ sở này đã lén lút hoạt động trở lại. Trưa 23.3, nhận được tin có trẻ gửi ở cơ sở Mai Anh bị chết, UBND xã và Công an xã Phước Hưng đã đến kiểm tra thì chủ của cơ sở Mai Anh cho biết có nhận 5 trẻ do người nhà gửi, trong đó có bé T.”, ông Tân cho biết.