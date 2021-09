Bé trai 12 tuổi ở Đà Lạt tử vong: Xác định được tài xế rời khỏi hiện trường sau tai nạn

Chiều 18.9, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã xác định tài xế Phan Văn Lợi (26 tuổi, ngụ xã Ka Đô, H.Đơn Dương, Lâm Đồng) liên quan đến vụ va chạm giữa xe tải và xe đạp làm bé trai Lê Nhật Hùng (12 tuổi) tử vong tại chỗ . Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Phan Văn Lợi đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt, vụ tai nạn xảy ra trưa 17.9. Ngay trong chiều cùng ngày, cơ quan chức năng trích xuất camera, xác định được chiếc xe tải va chạm với xe đạp chở 2 học sinh trên đường Mai Anh Đào, đoạn gần cổng sau Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu , mang BS 49H - 003.84, do tài xế Phan Văn Lợi điều khiển.

Do đang phòng chống dịch Covid-19 , nên gần nửa đêm 17.9, Công an TP.Đà Lạt đã đưa Lợi đến cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm, đến trưa 18.9 cho kết quả PCR âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, do Lợi lái xe từ vùng dịch TP.HCM về Đà Lạt nên buộc phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Lợi được đưa về H.Đơn Dương cách ly tại khu cách ly tập trung dành cho lái xe đường dài của H.Đơn Dương.