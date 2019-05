Bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 16 chung cư xuống đất tử vong

Ngày 8.5, Công an Q.9 (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 16 chung cư The Eastern (đường Liên Phường, P.Phú Hữu, Q.9) xuống đất và đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8.5, bé trai T.N.T.P (3 tuổi) cùng mẹ xuống tầng trệt tiễn bố đi làm. Sau đó, hai mẹ con quay trở lên căn hộ tại tầng 5, block A, chung cư The Eastern.

Nhận tin báo, Công an Q.9, Công an P.Phú Hữu có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc.

Công an cũng thu giữ một chiếc xe đạp mini , và một đôi dép được cho là của bé P.. Theo Công an Q.9, vụ việc xảy ra rất đau lòng, bé đi xe đạp chơi tự do ngoài hành lang và tự ý bấm thang máy lên tầng 16 chơi 1 mình. Khi sự việc bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 16 xuống đất thì gia đình mới hoảng hốt tìm con thì đã quá muộn.