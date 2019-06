Mẹ đồng tính, bé trai 6 tuổi bị bạo hành dã man ở Tây Ninh

Ngày 14.6, Công an TP.Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra, đồng thời chờ kết quả trưng cầu giám định thương tích để làm rõ vụ bạo hành cháu T.N.M.T (6 tuổi, ngụ P.3, TP.Tây Ninh) của 2 người phụ nữ sống cùng.

“Chúng tôi rất đau lòng khi thấy hình ảnh toàn thân cháu bé đầy thương tích"

Trước đó, tối 14.6, đường dây nóng của Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh nhận được cuộc gọi của người dân địa phương trình báo về việc cháu T. bị bạo hành dã man tại nhà trọ ở hẻm 68 Cách Mạng Tháng Tám (P.3, TP.Tây Ninh).

Tuy nhiên, khi tiếp cận căn phòng trọ thì phòng khóa kín từ bên ngoài. Nghe gọi cửa, cháu T. mở cửa sổ ra xem thì thấy nhiều người lạ đến nên hoảng sợ đóng cửa lại.

“Chúng tôi rất đau lòng khi thấy hình ảnh toàn thân cháu bé đầy thương tích. Rất nhiều vết thương mới còn ửng đỏ, sưng to ở đầu, vai, lưng, tay chân và hai bên hông”, một người trong đội cứu nạn giao thông kể lại.

Lập tức, Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Khuya cùng ngày, bé T. được các bác sĩ chụp CT chẩn đoán hình ảnh não và thân thể cùng các xét nghiệm khác.

Mẹ đồng tính, con nhiều lần bị đánh cháu bằng cây sắt và cán chổi

Ghi nhận thực tế, khắp người cháu T. có rất nhiều vết thương bầm tím, nhiều vết còn đỏ. Đáng nói, vết thương đỏ ửng trên đầu, sưng húp kéo dài gần 20 cm khiến cháu luôn có cảm giác đau đầu; hai bên mang tai bầm tím, có dấu móng tay bấm; mắt một bên sưng húp, bầm tím; nhiều vết bầm khác trên mặt. Trong khi đó, tay, vai, lưng, chân đều bầm tím và đặc biệt vết thương hai bên hông cháu bé bầm và sưng rất to. Cháu T. cho biết, mẹ Thảo và “ba” Thu đã nhiều lần đánh cháu bằng cây sắt và cán chổi.

Sau khi nhận được trình báo của người dân, Công an TP.Tây Ninh đã phối hợp với Công an P.3 tiến hành lấy lời khai của L.T.T.Thảo (28 tuổi, ngụ xã Trường Hòa, H.Hòa Thành) và một phụ nữ tên Thu. Đồng thời công an cũng ghi nhận lời khai của cháu T. ngay tại trụ sở Công an P.3 trong đêm.