Bé trai 6 tuổi tử vong khi xe máy lọt gầm xe tải

Ngày 10.8, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe gắn máy khiến 1 bé trai 6 tuổi tử vong

Nạn nhân được xác định là Trần Hào Nam (6 tuổi, ngụ P.5, TP.Mỹ Tho).

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 30 ngày 10.8, chị Nguyễn Thị Kim Hương (28 tuổi, ngụ P.5, TP.Mỹ Tho) chở con trai lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng từ Gò Công về nội ô TP.Mỹ Tho.

Khi đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn An Ninh (thuộc P.8, TP Mỹ Tho), xe máy của chị Hương xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Ngô Văn Tâm (46 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đang rẽ vào đường Nguyễn An Ninh .