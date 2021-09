Bến Tre: Bắt giữ nghi phạm chém một công an xã tử vong

Ngày 18.9, nguồn tin từ Công an H.Ba Tri ( Bến Tre ), cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, ngụ ấp Giồng Cả, xã An Đức, H.Ba Tri, Bến Tre). Đông là nghi phạm trong vụ án chém tử vong một công an xã An Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17.9, ông Nguyễn Văn Trường (56 tuổi, ngụ ấp Giồng Cả, xã An Đức), là công an xã An Đức, nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Đông đang cầm theo dao đến nhà ông Lê Văn Tẻn (65 tuổi, ngụ cùng ấp) để giải quyết mâu thuẫn.

Do vụ việc xảy ra gần nhà nên ông Trường lập tức đến hiện trường, đồng thời điện thoại báo cáo, xin ý kiến. Ông Trường được trung tá Đỗ Văn Huynh, trưởng công an xã, đồng ý phân công đến hiện trường nắm tình hình ban đầu và huy động lực lượng hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã An Đức đến hiện trường thì ông Trường đã bị Đông chém gây thương tích nặng ở chân trái , mất rất nhiều máu. Gây án xong, Đông rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đưa ông Trường đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, ông Trường tử vong lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng 18.9, tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). Nghi phạm Đông bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Theo Công an xã An Đức, ông Nguyễn Văn Trường tham gia công tác trong lực lượng công an xã từ năm 2016 đến nay. Gia đình ông thuộc diện khó khăn, vừa được chính quyền địa phương và hảo tâm hỗ trợ xây nhà tình thương. Thời gian qua, ông Trường rất tích cực tham gia lực lượng trực chốt kiếm soát dịch và hỗ trợ truy vết dịch tễ trên địa bàn xã An Đức.