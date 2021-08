Bến Tre: Đính chính nội dung công văn phạt người không mang kính chắn giọt bắn

Chiều 30.8, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Trần Quốc Dân, Trưởng công an H.Châu Thành ( Bến Tre ), cho biết vừa ký công văn số 262/CAH để đính chính nội dung xử phạt những người dân ra đường không đeo kính chắn giọt bắn phòng Covid-19 mà chính ông đã ký ban hành vào chiều 29.8.

"Nội dung trên là có sai sót. Chúng tôi chỉ muốn khuyến khích tất cả người dân ra đường có đeo kính chắn giọt bắn để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Trước đó, Công an H.Châu Thành đã tặng 10.000 khẩu trang y tế và 700 kính chắn giọt bắn cho bà con tiểu thương và người đi chợ. Chúng tôi mong những thiết bị phòng chống Covid-19 đã tặng sẽ được mọi người sử dụng và thực sự có ích cho cộng đồng", thượng tá Dân nói.

Công văn 262 của Công an H.Châu Thành (Bến Tre) đính chính nội dung sai sót trong công văn 261 trước đó.

Trước đó, ngày 29.8, Công an H.Châu Thành ban hành công văn số 261/CAH về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 . Trong công văn có nội dung công an sẽ xử phạt người dân ra đường không đeo kính chắn giọt bắn. Ngay khi công văn vừa ban hành đã nhận được sự quan tâm của người dân, riêng người dân H.Châu Thành (Bến Tre) thì vừa ngạc nhiên vừa bức xúc.